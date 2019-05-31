Son Dakika Haberleri: Almanya'da yerel seçim: Bremen eyalet meclisindeki Türk kökenli vekil sayısı 12'den 6'ya düştü
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Almanya'da yerel seçim: Bremen eyalet meclisindeki Türk kökenli vekil sayısı 12'den 6'ya düştü

1 saat önce

Almanya'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde 6 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisine seçildi

Almanya'da yerel seçim: Bremen eyalet meclisindeki Türk kökenli vekil sayısı 12'den 6'ya düştü, System.String[]
Almanya'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde 6 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisine seçildi.

Açıklanan kesin sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Mustafa Güngör ve Mehmet Ali Seyrek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Oğuzhan Yazıcı, Yeşillerden Sülmez Doğan ve Şahhanım Görgü Philipp ve Sol Partiden Cindi Tuncel olmak üzere 6 vekil seçildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 
Mustafa Güngör, Almanya, Dünya
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