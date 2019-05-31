Almanya'da yerel seçim: Bremen eyalet meclisindeki Türk kökenli vekil sayısı 12'den 6'ya düştü
1 saat önce
Almanya'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde 6 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisine seçildi
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38
'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde 6 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisine seçildi.
Açıklanan kesin sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Mustafa Güngör
ve Mehmet Ali Seyrek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Oğuzhan Yazıcı, Yeşillerden Sülmez Doğan ve Şahhanım Görgü Philipp ve Sol Partiden Cindi Tuncel olmak üzere 6 vekil seçildi.
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