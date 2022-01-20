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Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma - Son Dakika

Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma

20.01.2022 11:47
Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma

Almanya'da aralarında Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in de bulunduğu Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya'da aralarında Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in de bulunduğu Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya'da Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in de aralarında bulunduğu Yeşiller Partisi yönetim kurulu üyeleri hakkında "güven ihlali" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Berlin Savcılığı, 2020'de hem partinin yönetim kurulu üyelerine hem de parti merkezindeki çalışanlara "ayrıcalıklı" olarak bin 500 euro'ya kadar ödeme yapıldığını belirtti. Savcılık soruşturmada parti eş başbakanları Baerbock ile Habeck'in yanı sıra Michael Kellner, Jamila Schfer, Ricarda Lang ve Marc Urbatsch'ın da yer aldığını kaydetti.

Ödemeler iade edildi

Yeşiller Partisi sözcüsü soruşturmayı doğrulayarak söz konusu kişilerin ödemeleri iade ettiğini açıkladı. Bakan Baerbock ve Bakan Habeck, üyelerin parti liderliği rollerinde görev yapmasını engelleyen parti kurallarına uygun olarak Ocak ayı sonlarında yönetim kurulundan istifa edecek. Bu kapsamda Yeşiller'in yeni eş başkanlar ve yönetim kurulu seçmesi bekleniyor. Baerbock şu anda Dışişleri Bakanı olarak görev yaparken, Habeck hem Ekonomi ve İklim Bakanı hem de şansölye yardımcısı olarak görev yapıyor. - BERLİN

Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma
Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yeşiller Partisi, Ekonomi, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma - Son Dakika
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