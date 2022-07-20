Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Bad Mergentheim-Neunkirchen'deki ölçüm bu yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Almanya'da yılın en sıcak günü - Son Dakika

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