Almanya'da "Yılın hakemi" Deniz Aytekin seçildi

FIFA kokartı bulunan Aytekin, 2019 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından "Yılın hakemi" seçilmişti.

Deniz Aytekin'in, ankette ikinci sırada yer alan hakem Manuel Graefe'den yüzde 13 daha fazla oy aldığı ifade edildi.

Alman spor dergisi Kicker'in okuyucuları arasında düzenlediği "Yılın hakemi" anketinde, yüzde 43,3 oranında oy alan Aytekin, sezonun en iyi hakemi olarak belirlendi.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) hakemlik yapan Deniz Aytekin , 2019-2020 sezonunun en iyi hakemi seçildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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