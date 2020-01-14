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Almanya'da yıllarca eve kapatılan ve gün ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı
6 saat önce
Almanya'da yıllarca evden çıkarılmayan ve güneş ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Almanya'da yıllarca evden çıkarılmayan ve güneş ışığı dahi alamayan bir kız çocuğu, ailesinden alındı.
Başkent Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kasabasında yaşanan olayın basında duyulmasının ardından çocuğun sosyal hizmetler birimi tarafından 20 Aralık'ta bakım ve koruma altına alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:09
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