Almanya'da yıllarca eve kapatılan ve gün ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da yıllarca eve kapatılan ve gün ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı - Son Dakika Dünya

Almanya'da yıllarca eve kapatılan ve gün ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı

6 saat önce

Almanya'da yıllarca evden çıkarılmayan ve güneş ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Almanya'da yıllarca eve kapatılan ve gün ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı, System.String[]

Almanya'da yıllarca evden çıkarılmayan ve güneş ışığı dahi alamayan bir kız çocuğu, ailesinden alındı.


Başkent Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kasabasında yaşanan olayın basında duyulmasının ardından çocuğun sosyal hizmetler birimi tarafından 20 Aralık'ta bakım ve koruma altına alındığı belirtildi.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:09 
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