Son Dakika Haberleri: Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 1,4 oldu
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Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 1,4 oldu

45 dakika önce

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti.

Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 1,4 oldu, System.String[]

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:00 
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