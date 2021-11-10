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Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,5 ile 28 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,5 ile 28 yılın en yüksek seviyesinde

10.11.2021 11:15
Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,5 ile 28 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya'da eylül ayında yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5'e yükseldi.

Almanya'da eylül ayında yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5'e yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,5'e çıkarak 3 aydır, Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,4 ve hizmetlerde yüzde 2,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda da yüzde 4,6 yükseldi.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirterek, gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğine işaret etti.

Enflasyon, Almanya, Enerji, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,5 ile 28 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,5 ile 28 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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