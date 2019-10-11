Son Dakika Haberleri: Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,2 oldu
Son Dakika Güncel Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,2 oldu

Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,2 oldu

56 dakika önce

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,2 oldu, System.String[]

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kalması dikkati çekti. TÜFE, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 ve temmuzda yüzde 1,7 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise değişmedi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, eylülde enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüşün genel fiyat hareketlerinde aşağı yönlü etkisinin olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünleri fiyatları, 2018'in eylül ayına göre yüzde 1,1 daha düşük oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 ve doğal gaz fiyatları yüzde 4,7 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 6,7 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 1,3 artış gösterdi. Et ve et ürünlerinin ise yüzde 4,6 artması dikkati çekti. Tüketici elektroniği fiyatlarında ise yüzde 8,9 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,8 ve ısınma masrafları hariç kirada yüzde 1,4 artış görülürken, eğitim hizmetleri fiyatında yüzde 4,3 azalış oldu.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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