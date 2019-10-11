Son Dakika Haberleri: Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 oldu
Son Dakika Ekonomi Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 oldu

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 oldu

14 dakika önce

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 oldu, System.String[]

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:21 
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