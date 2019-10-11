Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 oldu
14 dakika önce
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:21
Merkez Bankası'ndan faiz adımı: Reeskont faizleri düşürüldü Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz