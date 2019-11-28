Son Dakika Haberleri: Almanya'da yıllık enflasyon kasımda yüzde 1,1 arttı
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Almanya'da yıllık enflasyon kasımda yüzde 1,1 arttı

6 saat önce

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

Almanya'da yıllık enflasyon kasımda yüzde 1,1 arttı, System.String[]

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, ekim ayında olduğu gibi kasımda da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1'lik artış kaydetti. Beklenti enflasyonun yüzde 1,3'e yükselmesi yönündeydi.

Enflasyonun kasımda düşük kalmasında enerji fiyatlarında yaşanan yüzde 3,7"lik azalış etkili olurken, yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kaldı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda 0,6 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,8 düşerken yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Kasım ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 12 Aralık'ta yayımlanacak.

Almanya'da TÜFE, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış kaydederek Şubat 2018'den beri en düşük seviyesine gerilemişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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