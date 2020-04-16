Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,4 oldu - Son Dakika
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Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,4 oldu

14 dakika önce

Almanya'da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,4 oldu, System.String[]

Almanya'da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. TÜFE, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış ve ocak ayına göre de yüzde 0,4 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, martta aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi. Destatis, et, et ürünleri ve meyve fiyatlarındaki yüzde 8,8 ve gıda fiyatlarındaki yüzde 3,7'lik artışın bunda etkili olduğunu vurguladı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, martta enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin genel fiyatlarda ortalamanın çok az üstünde artmayı sağladığı kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, 2019'un mart ayına göre yüzde 0,9 düştü. Martta geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları yüzde 4,5 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 3,3 azalış gösterdi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,3 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

Ülkede, hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,4 artarken, hane halkının en büyük harcamalarından birisi olan ısınma masrafları hariç kira yüzde 1,5 artış gösterdi. Gıda fiyatlarının yüzde 3,7 artması dikkati çekti. Söz konusu artış son 30 ayın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu,koronavirüs salgınından dolayı bu yıl tüketici talebinin düşmesini beklerken, yıllık enflasyonun da bu yıl yüzde 0,6 düşeceği ve gelecek yıl yüzde 1,2'ye yükseleceği tahmininde bulunuyor. Ülkede enflasyon geçen yıl yüzde 1,4 olarak gerçekleşmişti.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:40 Kaynak: AA

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