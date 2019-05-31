Son Dakika Haberleri: Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu
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Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu

37 dakika önce

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu, System.String[]
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydederek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yüzde 1,6 artış yönündeydi.
Almanya'da yıllık enflasyonun, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.
Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,3 yükseldi.
Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler ise 13 Haziran'da yayımlanacak.
Almanya'da TÜFE, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış göstermişti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:46 Kaynak: AA
Almanya, Güncel
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