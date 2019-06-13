Son Dakika Haberleri: Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu
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Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu

55 dakika önce

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu, System.String[]
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:48 
Ekonomi
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