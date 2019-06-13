Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu
55 dakika önce
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:48
'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.
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