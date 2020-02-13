Almanya'da yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7'ye yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7'ye yükseldi

6 saat önce

Almanya'da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,7 oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7'ye yükseldi, System.String[]

Almanya'da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,7 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 ve Kasım 2019'da da yüzde 1,1 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise 0,6 düşüş gösterdi. Destatis, tatil paketi fiyatlarındaki yüzde 28,7, ayakkabı fiyatlarındaki yüzde 4 ve giyimdeki yüzde 6,3'lük mevsimsel fiyat düşüşünün bunda etkili olduğunu vurguladı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, ocakta enerji ürünleri fiyatlarındaki yükselişin genel fiyat hareketlerinde yukarı yönlü etkisi olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, 2019'un ocak ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları yüzde 3,9 ve motor yakıtı fiyatları yüzde 5,2 artış gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,5 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı. Et ve et ürünleri ile meyve fiyatları sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 6 artış kaydetti. Hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,5 ve ısınma masrafları hariç kira yüzde 1,4 artış gösterdi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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