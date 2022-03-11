Almanya'da yıllık enflasyon şubatta 5,1'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da yıllık enflasyon şubatta 5,1'e yükseldi

11.03.2022 12:46
Almanya'da yıllık enflasyon şubatta 5,1'e yükseldi

Almanya'da ocak ayında 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaştı.

Almanya'da ocak ayında 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 5,1'e çıktı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 20,5 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5,3 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu.

Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 35,7, elektrik fiyatları yüzde 13 arttı. AB uyumlu TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 5,5 yükseldi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Son dönemde özellikle enerji ürünleri başta olmak üzere ekonomik toparlanmada teslimat darboğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor.

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgını etkilerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının etkilerinin gerisinde kaldığını belirterek, özellikle petrol ürünleri başta olmak üzere mevcut fiyat artışlarının şubat enflasyon verilerine yansımadığını vurguladı.

Öte yandan, birçok ekonomistin iki haftadan uzun bir süre önce Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle Almanya için enflasyon tahminlerini yükseltmesi dikkati çekiyor.

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 9 Mart'ta Alman ekonomisine yönelik yayınladığı raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Almanya için ekonomik tahminlerini değiştirerek, daha fazla enflasyon ve daha az büyüme öngördü.

Raporda, "Ukrayna savaşının etkisi olarak enerji fiyatlarındaki yüksek artış göz önüne alındığında, enflasyon tahminimizi yeniden önemli ölçüde artırarak yüzde 5,5'e çıkardık." denildi. Banka, bir önceki tahmininde, 2021'de yüzde 3,1 enflasyon oranından sonra Almanya için bu yıl yüzde 4,2 öngörmüştü.

Raporda, "petrol ve gaz arzı en azından geçici olarak kesintiye uğradığı" en kötü durumda ise enflasyonun yüzde 6,5 ila 7,0 seviyesine yükselebileceği ifade edildi.

YORUMLAR
500
ECB Başkanı Lagarde: 'ECB, net tahvil alımı sona erdikten bir süre sonra faizleri artırmayacak' ECB Başkanı Lagarde: 'ECB, net tahvil alımı sona erdikten bir süre sonra faizleri artırmayacak' TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu

Enflasyon, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yıllık enflasyon şubatta 5,1'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:27 Başrolde dev markalar var! A101, BİM ve Migros'a ait yağlar, toptancılarda bekliyormuş
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 12:57:39. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da yıllık enflasyon şubatta 5,1'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement