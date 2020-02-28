Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,7 oldu - Son Dakika
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Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,7 oldu

12 dakika önce

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yüzde 1,7 olarak ölçüldü.

Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,7 oldu, System.String[]

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yüzde 1,7 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, ocak ayında olduğu gibi şubatta da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Beklenti de enflasyonun yüzde 1,7'de olması yönündeydi.

Enflasyonun şubatta yüksek kalmasında sırasıyla enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 2'lik ve yüzde 3,3'lük artış etkili olurken, yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok az altında kaldı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık bazda yüzde 1,7 yükseldi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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