Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,7 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,7 oldu - Son Dakika

Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,7 oldu

6 saat önce

Almanya'da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,7 oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,7 oldu, System.String[]

Almanya'da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,7 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. TÜFE, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış ve Aralık 2019"a göre de yüzde 0,6 düşüş göstermişti.

Almanya'da enflasyon, şubatta aylık bazda ise 0,4 artış gösterdi. Destatis, et ve et ürünleri fiyatlarındaki yüzde 8, meyve fiyatlarındaki yüzde 9 ve gıda fiyatlarındaki yüzde 3,3'lük artışın bunda etkili olduğunu vurguladı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, şubatta gıda ve enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin genel fiyat hareketlerinde yukarı yönlü etkili olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, 2019'un şubat ayına göre yüzde 2 arttı. Şubatta geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları yüzde 4,4 ve motor yakıtı fiyatları yüzde 3 artış gösterdi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,5 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,7 yükseldi.

Ülkede, hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,6 düşerken, hane halkının en büyük harcamalarından birisi olan ısınma masrafları hariç kira yüzde 1,5 artış gösterdi.

Uzmanlar, fiyat savaşlarından ve koronavirüsten dolayı sert düşen petrol fiyatlarının fiyatlar üzerindeki baskıyı gelecek dönemlerde azaltacağını belirterek, ülkede enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2'nin altında kalmasını bekliyor.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ülkede enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 1,5 olmasını ve gelecek yılda yüzde 1,6'ya yükselmesini bekliyor.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:58 Melikgazi'de koronavirüs tedbirleri
17:58 Bakan Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirleri ve depreme ilişkin çalışmaları değerlendirdi
17:58 Şarkışla'da Kovid -19'a karşı alınacak tedbirler anlatıldı
17:57 Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ehliyetsiz şoför hakim karşısında
17:57 Uludere'de öğrencilere 'koronavirüs' anlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:59:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,7 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]