Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 5,1'e yükselerek beklentilerin üstünde kaldı - Son Dakika
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Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 5,1'e yükselerek beklentilerin üstünde kaldı

01.03.2022 16:45
Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 5,1'e yükselerek beklentilerin üstünde kaldı

Almanya'da ocakta 4,9 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji fiyatları etkisiyle şubatta yüzde 5,1'e yükseldi.

Almanya'da ocakta 4,9 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji fiyatları etkisiyle şubatta yüzde 5,1'e yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, şubatta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5,1 oldu.

Enflasyona ilişkin beklenti şubatta yüzde 4,9'da kalması yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22,5 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5,3 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,5 yükseldi.

Ekonomistler, şubatta enflasyonun beklenenden önemli ölçüde yüksek olduğunu hatırlatarak, Ukrayna'daki savaşın yeni riskleri beraberinde getirdiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla petrol, gaz ve diğer ham madde fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret eden ekonomistler, Rusya'nın, Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz ihracatçısı olduğunu ve aynı zamanda bu ülkenin kömür, buğday, gübre ve çeşitli metaller gibi diğer emtiaları da sattığını ifade etti.

Ekonomistler, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların ve olası karşı yaptırımların bu nedenle Almanya'da enflasyonu oranını daha da artırmasının muhtemel olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından 2014'ten bu yana Brent türü petrolün varil başına (yaklaşık 159 litre) fiyatının ilk defa 100 doların üzerine çıktığını hatırlattı.

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Enflasyon, Almanya, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 5,1'e yükselerek beklentilerin üstünde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 5,1'e yükselerek beklentilerin üstünde kaldı - Son Dakika
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