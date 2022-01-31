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Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile beklentilerin üstünde kaldı - Son Dakika

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile beklentilerin üstünde kaldı

31.01.2022 17:01
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile beklentilerin üstünde kaldı

Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9'a gerilerken beklentileri karşılamadı.

Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9'a gerilerken beklentileri karşılamadı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 oldu.

Enflasyona ilişkin beklenti ocakta yüzde 4,3'e inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 20,5 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5 ve hizmetlerde yüzde 3 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,1 yükseldi.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun düşmesinde, KDV indirimlerinin baz etkisinin ve 2020 ikinci yarısında düşük fiyat karşılaştırmalarının sona ermesinin etkili olduğunu belirtti.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek amacıyla 2020'de KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

Ekonomistler, 2021 boyunca fiyatlardaki keskin artışın geçici mi yoksa daha uzun süre mi süreceğini tartışması dikkati çekerken, en son ABD Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyona tepki olarak para politikasında çok daha hızlı sıkılaştırma sinyali vermişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise Avro Bölgesindeki enflasyonun bu yıl önemli ölçüde zayıflamasını bekliyor. Bu nedenle, ECB bu yıl gevşek para politikasına bağlı kalmayı planlıyor.

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Enflasyon, Almanya, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile beklentilerin üstünde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile beklentilerin üstünde kaldı - Son Dakika
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