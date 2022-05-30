Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde

30.05.2022 15:59
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde

Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle mayısta yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, Rusya- Ukrayna savaşı sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle mayısta yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaştı.

Enflasyona ilişkin beklenti, mayısta yüzde 7,6'ya yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 yükseldi.

Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 38,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 11,1 ve hizmetlerde yüzde 2,9 oldu.

AB uyumlu TÜFE de mayısta aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 8,7 yükseldi.

Son dönemde özellikle enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekerken, satın alma gücü kaybı Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve politikacıları baskı altında tutuyor.

Uluslararası danışmanlık firması McKinsey tarafından mayıs ayı ortasında yayımlanan bir ankete göre, Almanlar için en büyük endişe yüksek enflasyon olurken, bunu Rusya-Ukrayna savaşı Kovid-19 salgını izledi.

"Almanya'da manşet enflasyon önümüzdeki aylarda daha da hızlanacak"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, mayıs enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna'daki savaşın enerji ve emtia fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyonist baskının artmasının Almanya'da enflasyonu bir kez daha yukarı taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da ECB'nin temmuz ayında olası bir 50 baz puanlık faiz artırımı tartışmasını canlı tutuyor. Enflasyon oranlarında bir dengelenme görmek istesek de Ukrayna'daki savaş ve enerji, emtia ve gıda fiyatları üzerinde devam eden oynaklık ve yukarı yönlü baskı ile Almanya'da manşet enflasyon önümüzdeki aylarda daha da hızlanacak."

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, enflasyon rakamları açıklanmadan yaptığı değerlendirmede, enflasyonla mücadelenin mutlaka öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

Enflasyonun çok büyük bir ekonomik risk olduğunu vurgulayan Lindner, bir ekonomik kriz oluşmaması için enflasyona karşı savaşılması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Enflasyon, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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