Almanya'da yine polis dayağı iddiası

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Kenan Çelik, duruşması için mahkemeye gitmeye hazırlandığı sırada evinin önüne gelen polisler tarafından tartaklandığını iddia ederek davacı oldu.

Almanya'da polis şiddetine dün bir yenisi daha eklendi. Gelsenkirchen şehrinin Hassel semtinde yaşayan Sinoplu Kenan Çelik, eşiyle olan boşanma davasının ilk duruşmasına gitmek için, ablası Ayten Demir (39) ile bir gün öncesinden sözleşti. Dün sabah saat 11.15'te mahkeme salonunda olmak için evden çıkan Kenan Çelik, sokakta ablasının gelmesini beklediği sırada evinin önünde polis ekibinin durduğu gördü. Kenan Çelik, polis ekibinin yanına giderek, "Benim için geldiyseniz ben her şeyimi hazırladım, ablamı bekliyorum. Duruşma vaktinde mahkemede olacağım" dedi. İddiaya göre polisler ise Kenan Çelik'i polis arabasının içine sokarak tartaklamaya başladı. Abla Ayten Demir, polis aracının içinde yere yatırılan ve ellerine kelepçe takılan Kenan Çelik'i sözleştikleri yerde göremeyince durumu polise bildirdi. Karakoldan bilgi alamayan Ayten Demir mahkemenin yapılacağa yere giderek kardeşini aramaya devam etti. Kenan Çelik ise duruşmanın yapılacağı yere götürülerek hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, elleri kelepçeli ve elbiseleri yırtılmış halde bulunan Kenan Çelik'in duruşmasını erteledi.

HAKİMDEN POLİSLERDEN DAVACI OLUN UYARISI

Duruşmayı iptal eden hakim, polis tarafından tartaklanan Kenan Çelik'i polislerden şikayetçi olması için uyardı. Mahkeme binasından ayrılan Kenan Çelik, önce hastaneye giderek rapor aldı, ardından da hukuki yollardan hakkını aramak için avukatıyla görüştü. Kenan Çelik, "Polisler, ben mahkemeye gitmeyecek olsam gelip beni evden sorabilirler ama ben bir saat önce duruşmaya gitmek üzere hazırlandım. Birlikte gitmek için ablamı beklerken böyle bir polis şiddeti ile karşı karşıya kaldım. Tartaklandım, dizlerimi yere çarptılar, bileklerime kelepçe vurarak sürüklemeye çalıştılar. Perişan bir vaziyette mahkeme binasına götürüp, hiç hakkım yokken ceza hücresinde bekletip rezil bir durumda duruşma salonuna götürdüler. Mahkeme için evden çıktım, hastaneden eve geldim. Çok kötü bir gün yaşadım, bu işin peşini bırakmayacağım, hukuki yollardan hakkımı arayacağım, polislerin isimlerini mahkemeden aldım, avukatım aracılığı ile şiddet uygulayan polislerden davacı olacağım" diye konuştu.

AİLECEK ŞOK OLDUK

Kardeşi Kenan Çelik ile mahkemeye gitmeye hazırlanan abla Ayten Demir ise yaşananlardan sonra ailecek şok olduklarını ve kardeşinin mağdur olduğunu vurgulayarak, "Mahkeme salonunda gördüğümde durumuna içim sızladı. Titriyordu ve korkulu gözlerle etrafa bakıyordu. Suçsuz bir insana bu nasıl yapılır? Biz de kardeşimin yanında olacağız. Hukuki yolla bunu yapan polislerin hesap vermesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kenan Çelik ile röportaj

-Abla Ayten Demir ile röportaj