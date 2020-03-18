Almanya'da yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısı yetersiz - Son Dakika
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Almanya'da yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısı yetersiz

6 saat önce

Almanya'da her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları katlanırken, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısının yetersiz olması en büyük sorunların başında geliyor.

Almanya'da yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısı yetersiz, System.String[]

Almanya'da her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları katlanırken, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısının yetersiz olması en büyük sorunların başında geliyor.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 9 bin 919'a çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 oldu.

Ülkede Kovid-19 salgınının yayılmaya başlamasından ardından alınan önlemlerdeki gecikmeler ile hastanelerdeki personel yetersizliği dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm hastanelerdeki mevcut yoğum bakım ünitelerindeki yatak sayısının 28 bin olduğunu ve bu sayıyı artırmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Spahn ayrıca, emekliye ayrılan tüm doktorların sağlık sistemine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Berlin eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, başkent Berlin'de fuar alanında Kovid-19 hastaları için bin yatak kapasiteli ek bir hastane yapılacağını, hastanenin Alman ordusunun desteğiyle hayata geçirileceğini bildirdi.

Her geçen gün katlanan koronavirüs vaka sayısında en büyük sıkıntı, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısının yetersiz olmasından geliyor.

Avrupa'daki yatak başına en düşük bakım personeli oranına sahip Almanya'da, hastanelerde şu anda yaklaşık 17 bin hemşire eksikliği bulunuyor.

Almanya'da virüsün yayılma hızı durdurulamazsa iki ay içinde hastanelerde tam bir kriz ortamı olabileceği uyarıları yapılıyor.

Bunun bilincinde olan Başbakan Angela Merkel de vatandaşlardan sağlık sistemine çok yüklenmemeleri çağrısında bulunmuş ve tüm hastanelerde acil olmayan cerrahi müdahalelerin ertelenmesine karar vermişti.

Almanya'da önlemler alınmaması durumunda virüs 2-3 ay içinde 10 milyon kişiye bulaşabilir

Ülkedeki federal yapıdan kaynaklanan gecikmeler vatandaşların da tepkisini çekiyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde sokağa çıkmanın dahi sınırlandırılmasına rağmen Almanya- İran uçuşların devam etmesi Alman medyasında yapılan yorumlarda eleştiriliyor.

Tüm bunların dışında doktorlar, koronavirüs konusunda kendilerinin yalnız bırakılmış hissi yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Coliquio adlı doktorlar ağı tarafından binden fazla tıp uzmanıyla yapılan bir araştırmaya göre, doktorların yaklaşık yüzde 40'ı bile yeterli bilgi edinemediklerine inanıyor.

Aynı araştırmada doktorlar, şüpheli vakaların test edilebileceği ve enfekte olmuş kişilerin tedavi edilebileceği özel bakım merkezlerine ihtiyacın bulunduğunu ifade ediyorlar.

Araştırmaya katılanların yarısından fazlası, koruyucu ekipman ve dezenfektanların eksik olduğunu belirtiyor.

Diğer Avrupa ülkelerinin aldığı sıkı tedbirler karşısında baskı altında kalan Almanya'nın, federal sistemle yönetilmesinden dolayı virüs konusunda merkezi karar almakta zorlandığı belirtiliyor.


Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da gerekli önlemler alınmazsa 10 milyon kişinin 2-3 ay içinde enfekte olabileceği tahmininde bulunuyor.

Ayrıca Almanya'da virüsü kaç kişinin test ettirdiği açıklanmıyor. Ancak Ulusal Zorunlu Sağlık Sigortası Hekimleri Birliğine göre, sadece geçen hafta ayakta tedavi gören 35 bin kişi vardı.

Alman hastane işletmecilerinin çatı örgütü olan Alman Hastane Derneği (DKG) Başkanı Gerald Gass, Almanya'daki yatak sayısının kısa vadede yaklaşık 6 bin arttırılabileceğini ifade etti. Gass, Alman medyasına yaptığı açıklamada, sorunun yoğun bakım personelinin eksikliği olduğunu belirtti.

Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:36 Kaynak: AA

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