Almanya'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Köln-Bonn havaalanında yoğun kar yağışı nedeniyle yerel saatle 9.15'ten itibaren bazı uçuşların iptal edildiği bildirilirken, çok sayıda uçuşun da gecikmeli olarak yapılabildiği belirtildi.



Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere bazı şehirde hızlı tren seferlerinin yapılamadığı aktarıldı.



Şehir içi hafif raylı sistemlerde, tramvaylarda gecikmeler ve raylardaki buzlanmalar nedeniyle bazı seferlerde iptaller de yaşanıyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç da kaza yaptı.



Özellikle büyük şehirlerde araçların yavaş seyretmek zorunda kalması nedeniyle yoğun trafik sıkışıklıkları gözlendi.



Alman Meteoroloji Kurumu kötü hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceğini açıkladı.



Hava sıcaklıklarının eksilerde seyrettiği ülkede en yüksek hava sıcaklıklarının 1-3 santigrat derece olduğu belirtildi.



Uzmanlar, araç ve yayaları özellikle aşırı buzlanma nedeniyle oluşabilecek kazalara karşı uyardı.

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