Almanya'da, yoksulluğa dikkati çekmek için "Adalet için depozito" eylemi düzenlendi - Son Dakika

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlere katılan Team Todenhöfer Partisi, ülkede yoksul insanların bulunduğuna dikkati çekmek için başkent Berlin'de "Adalet için depozito" eylemi yaptı.

Kent merkezindeki Brandenburg Kapsı önünde düzenlenen eylemde, özel tasarlanmış büyük bir market arabasına pet ve cam şişeler toplandı.

Partinin Berlin Eyalet Başkanı ve milletvekili adayı Havva Öruc, burada yaptığı açıklamada, adalet konusunu öne çıkaran parti olduklarını belirterek, "Adalet konusunu en iyi nasıl simgeleyebiliriz diye düşündük. Çok hızlı bir şekilde gelirini artırmak için şişe toplayan insanların görüntüleri aklımıza geldi. Böylelikle 'Adalet için depozito' eylemini Team Todenhofer'in seçim kampanyasında kullanmaya karar verdik." dedi.

Öruc, parti olarak adalet ve yoksullukla mücadele konusunda uzmanlaşmak istediklerini ifade ederek, "2 aydan beri toplanan ve seçimlerden sonra da toplamak istediğimiz şişeler birebir fakirlik ve yoksulluk tehlikesi yaşayan ihtiyaç sahiplerine ve organizasyonlara gidecek." diye konuştu.

Eylemin sosyal medya üzerinden de yürütüldüğünü aktaran Öruc, "Sembolik olarak burada market arabası görüyorsunuz. Bunu dolduruyoruz. Bu eyleme gelen herkes depozitolu şişelerini getirdi. Bunun dışında buraya fiziki olarak gelemeyenler depozito hesabımıza para da gönderebilirler. Böylelikle paranın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öruc, Almanya'da nüfusun 16,5'nin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun varsayıldığını, 3,1 milyon çocuğun da yoksulluk içinde olduğunu belirterek, fakirliğin her zaman görülmediğini çünkü insanların utanma hissinden bunu göstermediğini kaydetti.

Almanya'daki depozito iade sistemi kapsamında tüketici, şişeyle aldığı içecek ürünü için bedelinin yanında depozito ücretini de ödüyor. Tüketici boş şişeyi markete götürdüğünde daha önce ödediği depozito ücretini geri alıyor. Böylece şişeler çöpe atılmıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor.