Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ancak yine de ülkede 2,8 milyon çocuk yoksulluk riskiyle yaşıyor. Peki, Almanya'da neden her beş çocuktan biri yoksulluk çekiyor? ve bu soruna nasıl çözüm bulunabilir?
Kaynak: DailyMotion.com
Almanya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Almanya'da yoksulluk: Her beş çocuktan biri neden yoksul? - Son Dakika
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