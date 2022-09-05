Almanya'da yoksulluk: Her beş çocuktan biri neden yoksul? - Son Dakika
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Almanya'da yoksulluk: Her beş çocuktan biri neden yoksul?

05.09.2022 10:44

Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ancak yine de ülkede 2,8 milyon çocuk yoksulluk riskiyle yaşıyor.

Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ancak yine de ülkede 2,8 milyon çocuk yoksulluk riskiyle yaşıyor. Peki, Almanya'da neden her beş çocuktan biri yoksulluk çekiyor? ve bu soruna nasıl çözüm bulunabilir?

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Kaynak: DailyMotion.com

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da yoksulluk: Her beş çocuktan biri neden yoksul? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da yoksulluk: Her beş çocuktan biri neden yoksul? - Son Dakika
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