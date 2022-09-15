Almanya'da yolsuzluk suçları 2021'de yüzde 35 arttı

Almanya'da yolsuzluk suçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkin olduğu 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 35 arttı.

Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA), 2021 yılına ilişkin yolsuzluk istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yolsuzluk suçları 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 35 artarak 7 bin 433'e yükseldi.

Aynı zamanda, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve resmi gizliliğin ihlali gibi suçlar da yüzde 10 arttı.

2021'de yolsuzluk suçlarından kaynaklanan zararın toplamı ise 81 milyon avrodan 61 milyon avroya indi.

BKA, yolsuzluk suçlarında soruşturma prosedürlerinin genellikle çok karmaşık olduğunu vurguladı.

Yolsuzluğun sadece ekonomik zararla sonuçlanmadığına dikkat çeken BKA, vatandaşların, devletin bağımsızlığına, istikrarına, hareket kabiliyetine ve ekonomiye olan güvenini zedelediğini bildirdi.