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Almanya'da YPG'ye destek ayini

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa'daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya'da YPG'ye destek için kilisede ayin düzenlendi.

Almanya'da YPG'ye destek ayini, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/ PKK terör örgütüne Avrupa'daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya'da YPG'ye destek için kilisede ayin düzenlendi.


Almanya'da YPG/PKK terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi. Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar. İlk konuşmacının Almanya'nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi. Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve "Barış Pınarı Harekatı" hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Almanya, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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