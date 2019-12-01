Almanya'da yüksek mahkeme, mahkumun 'unutulma hakkı' lehine karar verdi

Almanya'da yüksek mahkeme, 37 yıl önce cinayet işlemiş mahkumun "unutulma" ve adının çevrim içi arama sonuçlarından çıkarılmasını isteme hakkına sahip olduğuna hükmetti.



Karlsruhe'deki anayasa mahkemesi çarşamba günü, 1982'de bir yattaki iki kişiyi öldürmekten müebbet hapse mahkum olan suçlu lehine karar verdi.