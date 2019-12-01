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Almanya'da yüksek mahkeme, mahkumun 'unutulma hakkı' lehine karar verdi
6 saat önce
Almanya'da yüksek mahkeme, 37 yıl önce cinayet işlemiş mahkumun "unutulma" ve adının çevrim içi arama sonuçlarından çıkarılmasını isteme hakkına sahip olduğuna hükmetti.
Almanya'da yüksek mahkeme, 37 yıl önce cinayet işlemiş mahkumun "unutulma" ve adının çevrim içi arama sonuçlarından çıkarılmasını isteme hakkına sahip olduğuna hükmetti.
Karlsruhe'deki anayasa mahkemesi çarşamba günü, 1982'de bir yattaki iki kişiyi öldürmekten müebbet hapse mahkum olan suçlu lehine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:58
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