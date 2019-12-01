Son Dakika Haberleri: Almanya'da yüksek mahkeme, mahkumun 'unutulma hakkı' lehine karar verdi
Son Dakika Dünya Almanya'da yüksek mahkeme, mahkumun 'unutulma hakkı' lehine karar verdi - Son Dakika Dünya

Almanya'da yüksek mahkeme, mahkumun 'unutulma hakkı' lehine karar verdi

6 saat önce

Almanya'da yüksek mahkeme, 37 yıl önce cinayet işlemiş mahkumun "unutulma" ve adının çevrim içi arama sonuçlarından çıkarılmasını isteme hakkına sahip olduğuna hükmetti.

Almanya'da yüksek mahkeme, mahkumun 'unutulma hakkı' lehine karar verdi, System.String[]

Almanya'da yüksek mahkeme, 37 yıl önce cinayet işlemiş mahkumun "unutulma" ve adının çevrim içi arama sonuçlarından çıkarılmasını isteme hakkına sahip olduğuna hükmetti.


Karlsruhe'deki anayasa mahkemesi çarşamba günü, 1982'de bir yattaki iki kişiyi öldürmekten müebbet hapse mahkum olan suçlu lehine karar verdi.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:58 
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