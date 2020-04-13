Almanya'da Yunus Emre Enstitüsü Müdürü'ne aşırı sağcılardan tehdit - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Yunus Emre Ensitüsünün Müdürü Feyzullah Bahçi, aşırı sağcılar tarafından tehdit edildi.

Berlin'de iki yıldır görev yapan Feyzullah Bahçi, AA muhabirine aracın camına ırkçı içerikli bir yazı bırakıldığını anlattı.

Bahçi önceki gün alışverişe gitmek amacıyla aracına binmek istediğinde aracının sileceğinde bir kağıt gördüğünü belirterek, "Kağıdı alınca bir de baktım bir tehdit yazısı. Aracın diğer taraflarına baktığımda boydan boya ve camların dahi çizildiğini fark ettim." dedi.

Bahçi, polisi arayarak bilgilendirdiğini ancak polis memurunun kimseyi gönderemeyeceklerini, şikayeti internet üzerinden yapmasını istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aracımın üçüncü kez çizildiğini ve bu sefer üstüne tehdit yazısı aldığımı söylememe rağmen yapabilecekleri bir şey olmadığını ilettiler. Ardından online olarak ilgili yerden şikayetimi yaptıktan sonra tehdit yazısını şeffaf bir dosyaya koyup yakın polis karakoluna gittim. Form doldurduktan sonra polis memuru gidebileceğimi iletti. Elimdeki tehdit mektubuna ve çizilen araca bakmak isteyip istemeyeceğini sorunca gerek olmadığını söyledi. Bir hafta sonra birisi benimle ilgileneceğini iletti. Şu anda ailemin güvenliği için endişe etmeme rağmen sanki bir şey olmamış gibi eve gitmemi söylüyorsunuz deyince 'Burası Berlin, her gün yüzlerce araç çiziliyor' diye cevap verdi. Aracım bir değil üç defa çizildi ve elimde tehdit mektubunun olduğunu cevaben iletince ise bunun normal olduğunu kendisi dahil dışarda her insanın tehdit alabileceği, bunun büyütmemem gerektiğini iletti. Bende bunun üzerine elindeki dosyayı talep edip karakoldan ayrıldım."

Karakoldaki görevli polislerin ilgisizliğinden ve olayı basite almalarından yakınan Bahçi konunun takipçisi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.