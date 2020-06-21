Almanya'da yüzlerce kişi mağazalara saldırdı - Son Dakika

Almanya'nın Stuttgart kentinde yüzlerce kişi bir araya gelerek mağazaların camlarını indirdi. Polis ile eylemciler arasında çıkan çatışmada tansiyon yükselince, eyalet genelinden bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ın merkezinde polisin uyuşturucu kontrolü sonrası çok sayıda kişi, gece saatlerinde bir araya gelerek caddelerdeki mağazalara saldırdı. Birkaç haftadır polisle gençler arasında hafta sonları gerginlik yaşandığı belirtilirken, gece saatlerinde tansiyonun yükseldiği bildirildi. Gece saatlerinde örgütlü bir şekilde eyleme başlayan gençler, mağazaların camlarını kaldırım taşları ve sopalarla kırdı. Polisin eylemcilere müdahale etmesi sonucu çatışma çıktı. Kentte çıkan şiddet olayları kontrolden çıkınca eyalet genelinden bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sabaha karşı kontrol altına alınan olaylarda onlarca polisin yaralandığı ve çok sayıda eylemcinin de tutuklandığı bildirildi.



Kent savaş alanına döndü



Eylemciler söktüğü kaldırım taşlarıyla polis araçlarını da hedef alırken, mağazaların camlarını indirdi. Olayların merkezi olan Schlossplatz ve Stuttgart'ın alışveriş caddesi olarak bilinen komşu Königstrasse bölgesi savaş alanına döndü. Stuttgart'ta bir polis sözcüsü, "Durum tamamen kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.



Stuttgart Belediye Başkanı Fritz Kuhn ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kentte oluşan tahribat ve polise yönelik saldırının ardından şoke olduğunu dile getirerek, "Stuttgart için üzücü bir Pazar" ifadelerine yer verdi. - STUTTGART