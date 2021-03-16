Almanya'da ZEW beklenti endeksi martta tahminleri aştı - Son Dakika

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da ekonominin 6 ay içinde kapsamlı toparlanacağı beklentisiyle martta geçen aya göre 5,4 puan artarak 76,6 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ekonomide kapsamlı toparlamaya yönelik iyimserlikle bu ay şubata kıyasla 5,4 puan arttı.

Şubatta 71,2 puan olan endeks, bu ay 76,6 puan seviyesine yükseldi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi, martta 74 puan olması yönündeydi.

Almanya'da martta Mevcut Durum Endeksi ise şubat ayına kıyasla 6,2 puan artarak eksi 61 puana çıktı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik iyimserlik artmaya devam ediyor. Uzmanlar, Alman ekonomisinde kapsamlı bir toparlanma bekliyor." ifadelerini kullandı.

Wambach, analistlerin, Almanya'da nüfusun en az yüzde 70'inin sonbahara kadar Kovid-19 aşısı olmasını beklediklerini kaydetti.