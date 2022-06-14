Almanya'da ZEW güven endeksi haziranda toparlanmaya rağmen eksi bölgede kaldı - Son Dakika
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Almanya'da ZEW güven endeksi haziranda toparlanmaya rağmen eksi bölgede kaldı

14.06.2022 14:33
Almanya'da ZEW güven endeksi haziranda toparlanmaya rağmen eksi bölgede kaldı

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, piyasa uzmanlarının Alman ekonomisi hakkında daha az karamsar olmaları nedeniyle haziranda yükseliş kaydetmesine rağmen negatif bölgede kaldı.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, piyasa uzmanlarının Alman ekonomisi hakkında daha az karamsar olmaları nedeniyle haziranda yükseliş kaydetmesine rağmen negatif bölgede kaldı.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda önceki aya kıyasla 6,3 puan arttı.

Böylece mayısta eksi 34,3 puan olan endeks, bu ay eksi 28 puan seviyesine yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin haziranda eksi 27,5 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise haziranda önceki aya kıyasla 8,9 puan azalarak eksi 27,6 puana çıktı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ZEW Ekonomik Güven Endeksi'ninde toparlanmaya rağmen göstergenin halen sıfırın altında olduğunu belirterek, "Ekonomi, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkileri, Çin'deki Kovid-19 pandemi durumunun belirsizliği ve para politikasındaki kademeli rota değişikliği gibi birçok riske maruz kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, artan yakıt ve gıda fiyatlarının da etkisiyle mayısta yüzde 7,9'a çıkarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaştı.

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Kaynak: AA

Mannheim, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da ZEW güven endeksi haziranda toparlanmaya rağmen eksi bölgede kaldı - Son Dakika

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