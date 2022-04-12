Almanya'da ZEW güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla düşüşünü ikinci aya taşıdı - Son Dakika

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, nisanda 1,7 puan gerileyerek düşüşünü art arda ikinci aya taşıdı.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin nisan ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda önceki aya kıyasla 1,7 puan düştü.

Böylece martta eksi 39,3 puan olan endeks, bu ay eksi 41 puan seviyesine geriledi. Söz konusu azalışla endeks düşüşünü art arda ikinci aya taşıdı.

Bu arada, ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Rusya- Ukrayna savaşıyla artan enerji fiyatları, tedarik zincirlerinin istikrarı ve Moskova'ya karşı yaptırımların etkisine yönelik endişelerle martta bir önceki aya göre 93,6 puan azalarak eksi 39,3 puana gerilemişti. Endekste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcı kabul edilen Mart 2020'de 58,2 puanlık bir düşüş görülmüştü.

Piyasa beklentisi, endeksin nisanda eksi 48 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda önceki aya kıyasla 9,4 puan azalarak eksi 30,8 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin düşük bir seviyede kaldığını belirterek, "Uzmanlar mevcut ekonomik durum konusunda kötümser ve daha da kötüleşeceği beklentisinde." ifadesini kullandı.

Wambach, gelecek 6 ay için "Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak bilinen stagflasyon beklentisinin devam ettiğini belirtti.

Bu arada, ZEW Ekonomik Güven Endeksi'ndeki düşüşün Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların Almanya'nın ekonomik görünümünü önemli ölçüde etkilediğini gösterdiği belirtiliyor.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), 30 Mart'ta ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatları nedeniyle bu yıl için yüzde 4,6'dan 1,8'e revize ederken, 2023 için de yüzde 3,6 olarak belirlemişti.

Öte yandan, ülkede Toptan Eşya Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artarak verilerin toplanmaya başladığı 1962'de beri en yüksek yıllık artışı gösterdi.

Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon da Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.