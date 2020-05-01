Almanya'daki 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahalesi - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde yapılan 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterisine polis müdahale etti. Köln'ün farklı semtlerde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları düzenlendi. 25 kişinin katılımı şartı ile izin verilen gösteriye, karşıt görüşlü grupların kargaşa çıkarması sebebiyle polis müdahale etti. Yapılan gösterilerde, "Sağlık çalışanlarına daha fazla ücret", "Ev kiraları indirilmeli", "Naziler defolsun" yazılı pankartlar taşınarak, benzer sloganlar atıldı. Köln'deki gösteriye 100 sendika üyesi katıldı.