Almanya'daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı - Son Dakika

Almanya'daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı

17.11.2020 17:07
Almanya'daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı, System.String[]

Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar Euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar Euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Almanya'da polis, Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Polis, Berlin-Neukolln bölgesindeki aramaları sonucunda başkent Berlin'de yakaladıkları şüphelilerin, Alman vatandaşı olduğunu ve başkentin organize suç mahalliyle bağlantılı olduklarını açıkladı.

Dresden savcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin günün ilerleyen saatlerinde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi. Şüpheliler hırsızlığın yanı sıra, çete üyeliği ve kundaklama ile suçlanıyor. Yaklaşık bin 640 polisin de hırsızlık olayına karıştığı iddia ediliyor.

Dresden savcı sözcüsü, "Hedefimiz çalınan mücevherleri geri almak" dedi. Ancak paha biçilemez mücevherlerden henüz bir iz bulunamadı. Polis; hırsızların yakalandığı bölgede depoları aramaya ve kanıt toplamaya devam ediyor.

SOYGUN GEÇEN YIL 25 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Avrupa'nın en eski ve en iyi korunmuş hazine koleksiyonlarından bazılarına ev sahipliği yapan Grünes Gewölbe müzesine geçen yıl 25 Kasım'da giren soyguncular, vitrini baltayla parçalamıştı. Soygunun ardından 18. yüzyıldan kalma 3 elmas set ile birlikte iki düzineden fazla eşyanın kayıp olduğu bildirilmişti. Çalınan elmasların arasında ünlü Beyaz Elmas ve Polonya Beyaz Kartal Tarikatı da yer alıyordu. Polis, soyguncuları tam 1 yıldır arıyordu.

(İHA)

Almanya'daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı
Almanya'daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı
Almanya'daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı

Değerli Taş, Dresden, Almanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek
TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı         
16:53
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı         
16:38
Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi         
16:11
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi         
15:08
Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar         
14:57
Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış         
14:35
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması         
13:40
SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü         
13:13
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 17:18:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei