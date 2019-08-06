Son Dakika Haberleri: Almanya'daki 175 yıllık festivale Türkler renk kattı
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Almanya'daki 175 yıllık festivale Türkler renk kattı

1 saat önce

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Türk gençleri, Münchberg beldesinde düzenlenen 175 yıllık kır festivaline geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

Almanya'daki 175 yıllık festivale Türkler renk kattı, System.String[]
Almanya'nın Bavyera eyaletinde Türk gençleri, Münchberg beldesinde düzenlenen 175 yıllık kır festivaline geleneksel kıyafetleriyle katıldı.
Münchberg belediyesi tarafından organize edilen geleneksel kır festivaline, caminin yanı sıra kilise, okul, spor ve kültürel dernek temsilcileri de katıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Münchberg Mimar Sinan Camisi gençlik kolu üyeleri festival kapsamında Türk ve Alman bayrakları taşıdı.
Festivalde bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.Üç binden fazla kişinin katıldığı festivalde yöre halkı Bavyera'ya özel yöresel kıyafetler ve geyik derisinden yapılan elbiselerle yürüyüş gerçekleştirdi.
Türk gençlerin giydiği bindallı elbiseler katılımcıların beğenisini kazandı.
DİTİB Münchberg Mimar Sinan Camisi Başkanı Hikmet Kıylıoğlu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kır festivaline 2002'den bu yana katıldıklarını belirtti.
Kıylıoğlu, "175 yıldır geleneksel olarak düzenlenen bu festivale derneğimizi ve kültürümüzü tanıtmak için katılıyoruz. Yerel yöneticiler ile gayet uyumlu bir çalışma içindeyiz. Uyum içerisinde bu birlikteliğin devamını diliyorum." dedi.
Etkinliğe ayrıca Münchberg Belediye Başkanı Christian Zuber, kardeş şehir olan Amerika'nın Missouri Belediye Başkanı Jefferson City, eyalet milletvekilleri, yerel yöneticiler ile cami derneği üyeleri katıldı.
İslam Birliği, Bavyera, Almanya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:14 Kaynak: AA
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