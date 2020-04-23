Almanya'daki 196 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi - Son Dakika

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek.

Samsun Çarşamba Havalimanı 'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu kapsamda THY'ye ait uçakla 196 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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