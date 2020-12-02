Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni - Son Dakika

Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni

02.12.2020 14:16
Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni, System.String[]

Almanya'nın Trier kentinde dün gerçekleştirilen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, kurbanlar için bugün anma töreni düzenlendi.

Almanya'nın Trier kentinde dün gerçekleştirilen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, kurbanlar için bugün anma töreni düzenlendi.

Almanya'nın Trier kentinde bir araç sürücüsünün dün kalabalığa dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Trier'de hayatını kaybedenler için bugün saldırının gerçekleştirildiği noktada anma töreni düzenlendi. Törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ile birlikte yüzlerce kişi katıldı. Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz ve Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe'nin de katıldığı törende, hayatını kaybedenlerin anısına duvarın önüne çiçekler bırakılarak, mumlar yakıldı ve dualar edildi. Dreyer, Lewentz ve Leibe olay nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi.

9 AYLIK BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Polisin açıklamasında ayrıca, olayda hayatını kaybedenlerle ilgili detaylar da açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 73 yaşındaki bir kadının yanı sıra 9 aylık bir bebek ile bebeğin 45 yaşındaki babası da bulunuyor. Bebeğin annesi ve 18 aylık oğlu ise yaralı olarak hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın batısındaki Trier kentinde dün bir kişi aracı ile yayaların arasına dalmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Daha sonra yetkililerin olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 8'i ağır olmakla birlikte 15'e ulaştığı açıklanmıştı. Polisin, dün akşam saatlerinde 52 yaşındaki 5. kurbanın da hayatını kaybettiğini açıklamasıyla toplam can kaybı sayısı 5'e ulaştı. Olayın ardından araç sürücüsü Bernd W. Alman polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis, ilk incelemelerine dayanarak saldırganın psikolojik sorunları olabileceğini aktarırken, Savcı Peter Fritzen basın toplantısında, şüphelinin alkollü olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

(İHA)

Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni
Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni
Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni
Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni
Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni

rheinland pfalz, Süleyman Soylu, Almanya, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni - Son Dakika


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