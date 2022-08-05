Almanya'daki asgari ücret uygulaması verimliliği artırdı - Son Dakika
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Almanya'daki asgari ücret uygulaması verimliliği artırdı

05.08.2022 14:56
Almanya'daki asgari ücret uygulaması verimliliği artırdı

Almanya'da çalışanları düşük ücret uygulamasından korumak amacıyla 2015'te yürürlüğe giren yasal asgari ücret düzenlemesi, endişe edildiği gibi iflaslar yaşanmasına yol açmadı, aksine verimliliği artırdı.

Almanya'da çalışanları düşük ücret uygulamasından korumak amacıyla 2015'te yürürlüğe giren yasal asgari ücret düzenlemesi, endişe edildiği gibi iflaslar yaşanmasına yol açmadı, aksine verimliliği artırdı.Almanya'da, çalışanları aşırı düşük ücretlerden korumak amacıyla 1 Ocak 2015'te yürürlüğe giren yasal asgari ücret uygulamasının, ekonomi ve işveren çevrelerinin iddialarının aksine olumsuz etki yaratmadığı ortaya çıktı. Sonuçları bugün açıklanan bir araştırmaya göre, aksine uygulamanın bazı sektörlerde verimliliği artırdığı bildiriliyor.

Avrupa Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nin (ZEW) konuya ilişkin çalışmasının sonuçlarını aktaran Bild gazetesinin ilgili haberine göre, 2015 yılında yürürlüğe giren ve 2017'de ilk kez artırılan genel asgari ücret, Alman işletmelerinde, bazı çevreler tarafından iddia edildiği gibi kapanmalara neredeyse hiç neden olmadı. Ekonomik çevreler tarafından dile getirilen genel asgari ücret zorunluluğunun, işletmelerde masrafları artırarak rekabet gücünü azaltacağı ve iflaslara yol açacağı söylemleri de, yine araştırmaya göre pek karşılık bulmadı.

Söz konusu araştırmayı yürütenlerden Moritz Lubczyk, yaptıkları çalışmada yasal asgari ücret düzenlemesinin işçi giderlerini artıracağı tezine ve bunun işletmelerin rekabet yeteneğini etkileyeceği iddiasına odaklandıklarının altını çizdi. 1 Ocak 2015 yılında Hristiyan Birlik Partileri (CDU ve CSU) ile koalisyonda olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ısrarı ile yürürlüğe giren yasal asgari ücret uygulaması 8,50 euro saat ücreti ile başladı. 2017'de de ilk kez yükseltilerek saatlik asgari ücret 8 euro 84 Cent yapıldı.

ZEW'in araştırmasına göre, o dönem saatlik asgari ücretin 8,50 eurodan az olduğu yerlerde ve dört kişiye kadar çalışanı olan kimi işletmelerde kapanmalar görüldü. Bunların da genelde Doğu Almanya'daki iş yerleri olduğu kaydediliyor. Ancak araştırma, bu şekilde kapanan işletmelerin çoğunun verimliliği düşük işletmeler olduğunu da tespit etmiş. Söz konusu bölgelerde istihdam açığı olması nedeniyle kimi işletmelerin kapanması, araştırmaya göre işsizlikte artışa yol açmamış. Verimlilik nasıl arttı?

Yasal asgari ücret uygulamasının, bunun etkilediği kimi alanlarda sanılanın aksine verimliliği artırdığı, bunlara bahis ve şans oyunları oynanan büfeler ve lokaller ile reklam sektörününün örnek gösterilebileceği belirtiliyor.

Verimlilik ile kastedilenin de çalıştırılan kişilere oranla işletmelerin cirolarının artması olduğu bildiriliyor. ZEW'in araştırmasını yürüten Lubczyk, verimlilikteki artışı işletmelerin daha çok cihaz ve yeni teknolojiye yatırımını artırması yoluyla çalışanlarını daha verimli kullanması ve ayrıca verimsiz bazı işletmelerin kapanmasıyla da verimlilik ortalamasının otomatikman artmasıyla açıklıyor.

Şu dönem asgari ücret ne kadar?

Almanya'da halen geçerli olan saatlik asgari ücret 1 Temmuz'dan bu yana 10 Euro 45 Cent. 1 Ekim itibarı ile de bu miktar 12 Euro'ya yükseltilecek. Saatlik genel asgari ücret, işveren temsilcileri, sendika temsilcileri ve bilim insanlarından oluşan "Asgari Ücret Komisyonu" tarafından saptanıyor ve zaman zaman da değişen enflasyon ve piyasa koşullarına göre belli aralıklarla yükseltiliyor.

Almanya'da yasal asgari ücret, aşırı düşük ücretlerin engellenmesi amacıyla, özellikle düşük ücret sektörü çalışanlarını korumak için yürülüğe konuldu. Çoğu sektörde bu ücretler zaten yüksek olup, işveren ile işçi temsilcileri arasında varılan toplu sözleşmeler ile sektörün tarafları arasında ve devlet müdahalesi olmadan belirleniyor.

dpa/ ETO,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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