Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı - Son Dakika
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Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı terör saldırısına uğrayan kafenin sahibi Kemal Koçak, "Bunları olacağı belli değil miydi?

Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı terör saldırısına uğrayan kafenin sahibi Kemal Koçak, "Bunları olacağı belli değil miydi? Irkçı saldırılar son zamanlarda her tarafta oluyor. Zaten adamlar bizim burada kalamayacağımızı, gerekirse bizi ve camilerimizi vuracaklarını resmi olarak açıklıyor. Burada aşırı sağa karşı önlem alınmıyor. " dedi.

Kocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra durumu "sözün bittiği yer" olarak nitelendirdi.

Olay sırasında kafesinde olmadığını belirten Koçak, şunları söyledi:

"Kafeye girdik ve 10 kişiye kurşun sıkıldığını gördük. Saldırgan tek kişiymiş ve 10 kişinin kafasını hedef almış. Benim kafede 3 ölü var. Birisi bizim tanıdık, akrabamız ve dostumuz. Sonra devamlı gelen Polonyalı bir müşteri kız vardı, onu vurmuşlar. Bir tane Mardinli bir arkadaşın 22 yaşındaki oğlunu öldürmüşler. Bizim kafenin bitişiğinde (girişleri aynı) bir tane kafe var. Orada da üç kişiyi vurmuş. Onlardan birisi Afganlı, birisi Bosnalı ve birisi Rumen'di."

Koçak, "İçeri girdiğim zaman durum çok kötüydü. Her taraf kan gölüydü. Sözün bittiği yerdi." ifadesini kullanarak, "45 yıldır buradayız. Burada doğduk büyüdük. Kimseyle hiçbir sıkıntımız yok. Ben de orada olsam ben de gidecektim." diye konuştu.

Kemal Koçak, "Bunları olacağı belli değil miydi? Sorusunu sorarak, "Irkçı saldırılar son zamanlarda her tarafta oluyor. Zaten adamlar bizim burada kalamayacağımızı, gerekirse bizi ve camilerimizi vuracaklarını resmi olarak açıklıyor. Burada aşırı sağa karşı önlem alınmıyor." diye konuştu.

Almanya, Hanau, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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