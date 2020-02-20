Almanya'daki aşırı sağcı teröre tepkiler - Son Dakika
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Almanya'daki aşırı sağcı teröre tepkiler

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin ölümüne yol açan aşırı sağcı terör saldırısına Avusturya ve Çekya'nın yanı sıra AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) gibi kurumların başkanları da tepki gösterdi.

Almanya'daki aşırı sağcı teröre tepkiler, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin ölümüne yol açan aşırı sağcı terör saldırısına Avusturya ve Çekya'nın yanı sıra AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) gibi kurumların başkanları da tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hanau'da düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Dün gece Hanau'da meydana gelen trajedi beni derinden sarstı. Düşüncelerim olayda yaşamını yitirmiş kişilerin akraba ve yakınlarıyla birlikte. Onlara en içten taziyelerimi sunuyorum. Bugün sizlerle yas tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nereden gelirse gelsin, anlamsız bir şekilde insanların yaşamlarını yitirmesi bir trajedidir. Düzenlenen çirkin saldırının ardından düşüncelerimiz Hanau halkıyla birlikte." ifadesine yer verdi.

Michel, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

- "Hanau'da korkunç bir suç işlendi"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada, katledilenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak "Düşüncelerim, korkunç bir suçun işlendiği bu zor zamanda Hanau'da." ifadesini kullandı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schalleberg de korkunç olay nedeniyle "şok içinde olduğunu ve derinden etkilendiğini" kaydederek aşırı sağcı terör nedeniyle hayatına kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

- "Bu saldırı hiçbir şekilde savunulamaz"

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dehşet içerisinde Hanau'daki trajediyi öğrendim. Bu olan kesinlikle soruşturulacaktır ve hiçbir şekilde savunulamaz." görüşünü paylaştı.

Petricek, aşırı sağcı terör saldırısından ciddi oranda sarsılan Hanau halkının yanında olduğunu kaydederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen saldırıdan derin üzüntü duyuyorum, şoke oldum. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve yakınlarıyla beraber. Her türlü nefret ve şiddetin karşısında birlik olarak duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da dün gece iki ayrı kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Avrupa Birliği, Avusturya, Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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