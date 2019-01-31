Almanya'daki Başörtüsü Yasağı Adalet Divanı'na Sevk Edildi

NÜRNBERG'teki kozmetik ürünler satan Müller adlı alışveriş mağazasında çalışan Çiğdem K., 2016'da doğum izni dönüşünde iş yerinde taktığı başörtüsüne izin vermeyen şirketi mahkemeye vermiş ve kazanmıştı.

NÜRNBERG'teki kozmetik ürünler satan Müller adlı alışveriş mağazasında çalışan Çiğdem K., 2016'da doğum izni dönüşünde iş yerinde taktığı başörtüsüne izin vermeyen şirketi mahkemeye vermiş ve kazanmıştı. Bir üst mahkeme olan Bavyera Eyalet İş Mahkemesi de işverenin açtığı temyiz davasını geçen yıl reddetmiş ve Çiğdem K.'yi haklı bulmuştu.



Bunun üzerine 15 bin çalışanı bulunan Müller mağazasının avukatları şirket özgürlüğünün kısıtlandığını savunmuş, Avrupa Adalet Divanı'nın 2017'de aldığı kararlara atıfta bulunarak davayı Federal İş Mahkemesi'ne taşımıştı.



Federal İş Mahkemesi ise işveren ile çalışan arasındaki hukuki sürtüşmenin tam olarak aydınlatılabilmesi için konuyu Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti. Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı dosya hakkında görüş belirtinceye kadar davanın ertelenmesine karar verildiği vurgulandı. 35 yaşındaki Çiğdem K.'nın avukatı Georg Sendelbeck ise duruşmada, 'başörtüsünün iş yerine gelince portmantoya asılacak bir kıyafet olmadığını' belirtti.

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