Almanya'daki Benin Krallığı dönemine ait eserlerin Nijerya'ya iade edilmesinin yolu açıldı - Son Dakika
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Almanya'daki Benin Krallığı dönemine ait eserlerin Nijerya'ya iade edilmesinin yolu açıldı

02.07.2022 00:56
Almanya'daki Benin Krallığı dönemine ait eserlerin Nijerya'ya iade edilmesinin yolu açıldı

Almanya ile Nijerya arasında, Benin Krallığı dönemine ait olan ve yaklaşık 120 yıl önce kaçırılan bronz heykelleri ile diğer eserlerin Nijerya'ya iade edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Almanya ile Nijerya arasında, Benin Krallığı dönemine ait olan ve yaklaşık 120 yıl önce kaçırılan bronz heykelleri ile diğer eserlerin Nijerya'ya iade edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth ile Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Zubairu Dada ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, başkent Berlin'de eserlerin iade edilmesine ilişkin anlaşmaya imza attı.

Baerbock, imza töreninde, tarihi bir anlaşma sağlandığını belirterek, "Benin bronzları eve dönüyor." dedi.

Bunların sadece etkileyici sanat eserleri olmadığını, aynı zamanda Afrika'nın en büyük hazineleri arasında yer aldığına işaret eden Baerbock, "Ancak eserlerin hikayesi aynı zamanda sömürge ve şiddetin hikayesidir." ifadesini kullandı.

Baerbock, Benin Krallığı dönemine ait ve halen Alman müzelerinde bulunan binden fazla eserin Nijerya halkının olduğunu söyledi.

Benin bronzlarının çalınması ve bunların 120 yıl saklanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Baerbock, bu bağlamda aralarında Alman hükümeti, eyaletler ve Benin bronzlarına sahip olan tüm müzelerin bulunduğu aktörlerin bu eslerin iade edilmesini kabul ettiğini kaydetti.

Baerbock, "Bu, yapılan haksızlığı düzeltmenin başlangıcıdır. Bu tür anlaşmaların devamı da gelecek. Bu yüzden bu bizim için tarihi bir andır." değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya Kültür Bakanı Muhammed de Almanya'nın eserlerin iadesini mümkün kıldığından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Almanya bunu yaparak geçmişteki hataları düzeltmede öncü oldu." dedi.

Eserlerin gelecekte Almanya'da da sergileneceğine işaret eden Muhammed, "Bu sanat hazinelerinin gelecekte Alman müzelerinde de sergileneceği konusunda şimdiden anlaşmalar yapıldı." diye konuştu.

İki Bronz heykel toplantının ardından Nijeryalı heyete teslim edildi. Benin Krallığına ait yaklaşık 1130 eser daha Almanya'nın çeşitli müzelerinde bulunuyor.

Anlaşmaya göre bundan sonraki süreçte Nijerya Devlet Müzeleri ve Anıtlar Komisyonu ile Almanya'daki müzeleri arasında eslerin mülkiyetinin devredilmesi, eserlerin Nijerya'ya iade edilmesi ve eserlerin gelecekte Almanya'da sergilenmesi için müzelere ödünç verilmesi konusunda anlaşmalar yapılacak. Ayrıca iki taraf Nijerya'nın Edo eyaletinde Benin City'de bir müzenin inşa edilmesini destekleyecek.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan, Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

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