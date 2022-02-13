Üye Girişi
Almanya'daki bir okulda Türklere yönelik ırkçı ifadelerin yer aldığı ödev tepki çekti - Son Dakika

Almanya'daki bir okulda Türklere yönelik ırkçı ifadelerin yer aldığı ödev tepki çekti

13.02.2022 23:34
Almanya'daki bir okulda Türklere yönelik ırkçı ifadelerin yer aldığı ödev tepki çekti

Almanya'nın Siegburg kentindeki bir lisede, felsefe dersinde bir öğretmen tarafından öğrencilere "Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren" bir ödev verilmesine bölgede yaşayan Türkler tepki gösterdi.

Almanya'nın Siegburg kentindeki bir lisede, felsefe dersinde bir öğretmen tarafından öğrencilere "Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren" bir ödev verilmesine bölgede yaşayan Türkler tepki gösterdi.

Gymnasium Alleestrasse okulunda öğretmen, öğrencilerinden "Almanya'da yaşayan bir Türk babanın kızını oturma izni alabilmesi için bir akrabasıyla evlendirmesi" konusunu tartışıp, değerlendirmelerini istedi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Türk Veli Dernekleri Federasyonu, KRV Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer'e yönelik yazdığı açık mektupta, söz konusu okulda öğrencilere verilen aşırı önyargılı ve klişelerle dolu böyle bir ödevin kabul edilemez olduğunu belirterek, konuyla ilgili bakanlıktan yazılı bir açıklama talep etti.

FÖTEV Başkanı Aysun Aydemir ve Başkan Yardımcısı Ali Sak imzasıyla yayımlanan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki sadece biz değil, diğer eyaletlerden de birçok Türk kökenli ebeveyn, Siegburg Alleestrassee okulundaki bir öğretmenin öğrencilere yazılı olarak yanıtlamaları için sunduğu aşırı önyargılı ve klişelerle dolu bir ödev karşısında şaşkına dönmüş bulunuyoruz. Burada söz konusu Türk ailenin kızlarını rızası olmadan evlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yasa dışı şekilde sosyal avantaj elde etmek amacıyla hileye başvurdukları, yani 'parazit' oldukları vurgulanmak isteniyor. Bu tür eğitim metodu, özellikle de aşırı sağ popülistlerin kelime dağarcığını besler ve bu tür basma kalıp önyargıların öğrencilerin zihninde kalıcı olmasına yardımcı olur ve tüm Türk kökenli ailelerle ilişkilendirilmesine de yol açar."

KRV Eğitim Bakanlığı'na yönelik soruların yer aldığı mektupta ayrıca, "Bu cümlelerin kullanıldığı bağlam ne olursa olsun, çeşitliliğe ve bireylerin karşılıklı saygılarına dayalı toplumlarda yeri olmayan önyargıları ve klişeleri pekiştirdiği gerçeğini değiştirmez. Gerçek şu ki kullanılan kelime dağarcığı uygun olmayan tepkileri tetiklemek için fazlasıyla yeterlidir. Velilerimizin de yoğun ilgisine istinaden bakanlığımızdan konuyla ilgili yazılı açıklama talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500

Ren Vestfalya, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'daki bir okulda Türklere yönelik ırkçı ifadelerin yer aldığı ödev tepki çekti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
22:08 Visca'nın sözleri taraftarın beğenisini topladı! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
22:07 Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:42 Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlatıldı!
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
20:59 Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 23:40:29. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'daki bir okulda Türklere yönelik ırkçı ifadelerin yer aldığı ödev tepki çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement