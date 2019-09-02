Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Brandenburg ve Saksonya eyalet seçimleri sonrası sandıktan çıkan 5 sonuç
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Almanya'daki Brandenburg ve Saksonya eyalet seçimleri sonrası sandıktan çıkan 5 sonuç

8 saat önce

Almanya'daki Brandenburg ve Saksonya eyalet seçimleri sonrası sandıktan çıkan 5 sonuç

Almanya'daki Brandenburg ve Saksonya eyalet seçimleri sonrası sandıktan çıkan 5 sonuç, System.String[]

Almanya'da geçen haftasonu Brandenburg ve Saxonya'da düzenlenen eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) sandıktan ilk sırada çıkamasa da büyük bir başarıya imza attı. Kuruluş yılı 2013'ten beri alınan bu parlak sonuçlar 2017 eyalet ve 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki başarılarını da teyit etti. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçimde kan kaybetti.


İktidar partileri iki eyalette de sandıktan lider çıkmış olsa da Avrupa'nın en büyük ülkesindeki merkez partilerin popülizmin yükselişini engellemede ne kadar zorlandıkları AfD'nin başarısı ile gözler önüne serildi.

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Brandenburg, Almanya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:53 
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