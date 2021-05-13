Almanya'daki camilerde bayram namazı kılındı - Son Dakika

Almanya'daki camilerde bayram namazı kılındı

13.05.2021 09:27
Almanya'daki camilerde bayram namazı kılındı, System.String[]

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak bayram namazı eda edildi.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak bayram namazı eda edildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, DİTİB Berlin Şehitlik Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından açıklamada bulundu.

Bu yıl salgından dolayı buruk bir ramazan geçirdiklerini belirten Aydın, yine de manevi güçle birlik, beraberlik ve dayanışmayı koruyarak ramazanı Almanya'da idrak ettiklerini ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Bu bayram tüm dünyadaki Müslümanlar bakımından pandeminin yanı sıra ramazanın son günleri başlayan ve halen devam eden, Filistin'de İsrail'in Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya karşı yürüttüğü baskı ve zulmün devam ettiği bir bayramdan geçiyoruz. Türkiye olarak bu kardeşlerimizin yanında durmaya ve en güçlü desteği vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim girişimimizle İsrail'in insanlığa karşı suç işlediği ve Kudüs'e uluslararası bir güç yerleştirilmesi konuları da uluslararası gündeme taşınmış oldu, bu konuları da takip edeceğiz."

Büyükelçi Aydın, "Öte yandan yine hem Almanya'da hem Avrupa'da Müslümanlara karşı, insanlarımıza karşı ayrımcılığın, yer yer şiddetin ve ırkçılığın da arttığı bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu zorlu günleri de hep birlikte geride bırakırız. Bunun için de birliğimizi korumamız ve dayanışma içerisinde birbirimize yardımcı olarak buradaki hayatımızı sürdürmemiz önemli diye düşünüyorum." dedi.

Köln'de üç kez bayram namazı kılındı

DİTİB Genel Merkezindeki Köln Merkez Camisi'nde yoğun ilgiden dolayı bayram namazı üç kez kılındı. Camide Kovid-19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kuralına uyuldu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, camide verdiği vaazda, ramazanın Kur'an ve oruç ayı olmakla birlikte birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, yeniden hatırlamanın ve kaynaşmanın zirve yaptığı ve gönülleri birleştiren bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayında elde edilen manevi ve uhrevi kazanımların aynı hassasiyetle devam ettirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Türkmen, "Ramazan ayı, bünyesinde birçok güzelliği barındıran muhteşem bir iklimdi. Onun gelişiyle birlikte gönüllerimizdeki rahmet tohumları, vahiy yağmurlarının da etkisiyle filizlendi, büyüdü, çiçek açtı. Bu rahmet çiçekleri ruhumuzu adeta cennete çevirdi. Mağfiret rüzgarlarıyla birlikte gelen bu manevi bahar, bizlere, ailemize, komşularımıza, hasılı tüm dünyaya rahmetin, umudun, öz benliğe dönüşün cemresi oldu." ifadelerini kullandı.

Caminin din görevlisi Gökhan Uygun ise hutbesinde bayramların neşe, sevinç ve huzur günleri olduğunu belirtti. Uygun, şunları kaydetti:

"Ancak ne var ki, bizim huzur, refah, varlık ve saadetle idrak ettiğimiz bu bayram günlerini bizim gibi karşılayamayan kocaman bir dünya var bizim dışımızda. O dünyada, ne yazık ki açlık var, susuzluk var, fakirlik ve yoksulluk var. O dünyada çatışma var, evlerinden, yurtlarından sökülüp atılmış milyonlar var. O dünyada yaşama sevincini kaybetmiş, gelecek umudunu yitirmiş kardeşlerimiz var. O dünyada, bayramın tadını ve heyecanını hissedemeyen nice anneler evlatları için gözyaşı döküyor. Bayramda ailesine kavuşamayan nice babalar, savaşın ortasında bayramın huzurunu özlüyor. Nice masum yavrular, bayrama hüzünlü ve yıkılmış hayalleriyle giriyor."

Köln başkonsolosu Turhan Kaya'nın da katıldığı namazın ardından cemaat ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti.

İslam Birliği, Ramazan, Almanya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'daki camilerde bayram namazı kılındı - Son Dakika


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