Üye Girişi
Almanya'daki camilerde "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Almanya'daki camilerde "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

15.12.2021 16:08
Almanya'daki camilerde "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Almanya genelindeki camilerde "Engelsiz Cami - Camimizde Ben de Varım" projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Almanya genelindeki camilerde "Engelsiz Cami - Camimizde Ben de Varım" projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Köln ve Berlin'in yanı sıra Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) eyalet ve bölge kadın birliklerinin desteğiyle derneklerin kadın kolları tarafından hazırlanan etkinliklerde down sendromlu çocuklara ebru sanatı ve vazo boyama uygulamaları yaptırıldı, müzik etkinliği düzenlendi ve kurabiye yapımı öğretildi.

DİTİB Federal Kadın Birliği Koordinatörü Nurten Afat, özel çocuklara yönelik düzenledikleri etkinliklerle ilgili bilgi vererek "Almanya geneli camilerde kadın kollarımızın hazırladığı 'Özel Çocuklara Özel Etkinlik Saati' etkinliklerinde çocuklar yeteneklerini sergiledi. Camilerimizde kadın kollarımızdan aldığımız geri dönüşüm çok güzel, çocukların gözlerinin ışıl ışıl parladığını görmek mutluluk verici. Etkinliklerle onların mutluluğuna ortak olmakta son derece güzel bir duygu." dedi.

Çocuklar ve aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Afat, "Bu güzel günlerinde kadın kollarımızla birlikte çocuklarımızın yanında yer aldığımız için çok mutluluk duyduk. Federal Kadın Birliği olarak, eyalet ve bölge kadın birliklerimize, cami kadın kollarımıza ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki camilerde Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi
Almanya'daki camilerde Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi
Almanya'daki camilerde Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi
Almanya'daki camilerde Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi
Almanya'daki camilerde Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

Dünya Engelliler Günü, Almanya, Berlin, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'daki camilerde 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:28 Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:58 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
16:42 Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek!
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 17:55:11. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'daki camilerde "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement