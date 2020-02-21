Almanya'daki cani saldırganın Türkiye'yi de kara listeye aldığı ortaya çıktı

Almanya'nın Hanau kentinde vahşi saldırı tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Irkçı saldırgan 5'i Türk olmak üzere 9 kurbanı canından ederken, annesini de öldürdü ve intihar etti. Böylelikle felaket olayın sonucunda ölü sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Irkçı terörist Tobias Rathjen ile ilgili korkunç bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak saldırı yapacağı mekanda keşif yaptığı ortaya çıkan teröristin, hazırladığı 24 sayfalık manifestosunda yok edilmesi gereken halklar listesi hazırladığı, burada 24 ülkeye yer verdiği ve içinde Türkiye'nin de olduğu öğrenildi.

TERÖRİST, TÜRKİYE'Yİ DE KARA LİSTEYE ALMIŞ

Terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen, doğma büyüme Hanaulu. Üniversitede bankacılık eğitimi almış, komşuları tarafından 'normal' diye tarif edilen bir profil. Ancak bu onun görülen yüzü. Arka yüzünde ise komplo teorilerine kafasını takmış, istihbarat örgütlerinin beynini hack'lediğini düşünen, aşırı sağcıların internet sitelerini aktif olarak kullanan bir terörist var.

"YOK EDİLMESİ GEREKEN HALKLAR"

Saldırıdan önce hazırladığı 24 sayfalık manifestoda, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Latin kökenliler ile Yahudileri öldürmek istediğini söylüyor. Teröristin 'yok edilmesi gereken halklar' listesindeki 24 ülkenin içinde Türkiye de bulunuyor.