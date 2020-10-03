Almanya'daki Covid-19 tedbirsizliğini kameraya aldı - Son Dakika

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan müzisyen Handan Erol (38), klip çekimleri için geldiği Eskişehir'de, Korona virüs tedbirlerine gösterilen hassasiyete hayran kaldığını söyledi.

Yaşadığı şehirde tedbirlere uyulmadığını ve devletin yaptırımlarının caydırıcı olmadığını dile getiren Erol, Hamburg sokaklarındaki durumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yaşadığı şehirde ailesiyle birlikte çok fazla sokağa çıkmamaya çalıştıklarını belirten Erol, 15 gün boyunca kaldığı Eskişehir başta olmak üzere, İstanbul Havalimanı, toplu taşıma araçları, şehirlerarası otobüs firmaları gibi birçok yerde uygulanan tedbirlere hayran kaldığını anlattı.

"Korkarak okula gidiyoruz"

Hamburg'da kreşlerin açık olduğunu, 6 yaşındaki oğlunun da kreş eğitimi aldığını dile getiren Erol, "Korkarak okula gidiyoruz. Çünkü hiçbir tedbir yok. Neredeyse herkes maskesiz, kurallara uyulmuyor. Türkiye'ye gelen arkadaşlarım memleketimizdeki duyarlılığı hep anlatıyorlardı. Gelip yerinde görünce anladım ki devletimiz kadar insana değer veren başka bir ülke yokmuş" diye konuştu.

"Avrupa bu anlamda çok geride kalmış"

Almanya'ya dönmek için Eskişehir Şehir Hastanesinde kontrollerini yaptırdığını anlatan Erol, "Yaşadığım şehirde neredeyse hiç kimse maske takmıyor. Alışveriş merkezleri, sinema salonları, toplu taşıma araçları gibi riskli bölgelerde kurallar hiçe sayılıyor. Türkiye'nin hem sağlık hizmetinde hem de kurallar konusundaki hassasiyetine hayran kaldım. Uçağa binebilmem için test yapılması gerekiyordu. Hastaneye girdiğimde sanki 5 yıldızlı bir otele giriyor gibiydim. Hastaneler otel gibi. Sizi karşılayan, yönlendiren personeller var. Avrupa bu anlamda çok geride kalmış. Bir mağazadan ayakkabı alacaktım. Maskem burnumu kapatmıyor diye personel hemen uyarıda bulundu. Zaten maskesiz bir alışveriş merkezine girmek mümkün değil. Toplu taşıma araçlarında maskesi olmayan birini görünce hemen herkes uyarıyor. Ailemin bir kısmı Türkiye'de yaşıyor. Devletimizin onların sağlığını bu derece önemsemesi beni çok mutlu etti" dedi.

Son olarak tüm ülkelerin sağlık sistemine Türkiye kadar önem vermesi gerektiğini belirten Erol, şunları söyledi;

"Ülkemiz sağlık sektöründe birçok ülkeden bir sıfır önde. Pandemiden tüm dünya olarak kurtulmak istiyorsak, ülkemizin örnek alınması gerekiyor. Devlet yetkililerine ve duyarlı insanlara gösterdikleri gayretten dolayı çok teşekkür ederim." - ESKİŞEHİR