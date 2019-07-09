Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
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Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

1 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı.
DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:45 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, Güncel
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